Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

Rize
6. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip, sahada 10 kişi kaldı.
14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sowe'un ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı.
43. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
İkinci Yarı
47. dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti.
62. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Laci'nin gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mounie topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Uçar: Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum." dedi.
Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahalarında oynadıkları maça kazanma paralolasıyla çıktıklarını söyledi.
Maçın 5. dakikasında gördükleri kırmızı kartın oyunu çok farklı noktaya götürdüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:
"Bize göre çok haksız bir kart. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e göre doğru olduğunu düşündüğü bir kırmızı kart, oyunun bütün dengesini değiştirdi. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 45 ile 60. dakika arasında oyunda istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık. O bölümde Alanyaspor bizden daha iyi oynadı. Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum."
Uçar, maçı kazanabilselerdi Antalyaspor'u aşağıya alacaklarını belirterek, "Bunu başaramadık ama buradan alacağımız dersler var, onları alacağız. Biz iyi oyunlar oynuyoruz. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor izletmek en büyük arzumuz." diye konuştu.
Transfer konusunda ise Uçar, "Bir stoper alacağız. İki üç pozisyonda düşünüyoruz. Doğru. Görüştüğümüz oyuncular var. Hafta içi inşallah ben de bir an önce bitirilmesini istiyorum. Hafta içi inşallah bu konuda da somut gelişmeler inşallah yaşarız." açıklamasını yaptı.
Pereira: Çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise maça iyi başladıklarını söyledi.
Maçta çok agresif ve daha hızlı oynamaları gerektiğini dile getiren Pereira, "Daha çok orta yapmanız ve topu hızlı çevirmeniz gerekiyordu. Biz bunları yapmadık, çok yavaş oynadık ve agresifliğimiz de bir hayli eksikti." dedi.
Pereira, oyunu yavaşlatınca rakibinin inanmaya başladığını belirterek, "Bir kişi fazlayken top kaybı sonrası daha fazla reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Oyuncular çok fazla sağa sola dağılmaya başladılar. Sanki eğlenceli bir antrenman yapıyormuşuz gibi. Bu durumdan hiç mutlu değildim." ifadelerini kullandı.
Devre arasına golsüz berabere girdiklerini anlatan Joao Pereira, şöyle konuştu:
"Biz de bir kişi eksik kaldık. Birazcık oyunu dengelemeye çalışırız diye düşünüyordum. Sonrasında devre arası soyunma odasında oyunculara neyi yanlış yaptıklarını açıkladım ve çok daha iyi bir performans gösterdik. Gerçekten iyi pozisyonlara girdik ama gole çeviremedik. Çaykur Rizespor girdiği pozisyonu gole çevirdi. Bu pozisyonda bizim hatamızdan doğmuştu. Olmaması gereken bir hataydı ama futbol böyle, olabiliyor. Ondan sonra sonuna kadar inandık, beraberlik için mücadele ettik. Giren oyuncular ciddi bir emek sarf ettiler ve bir puanla buradan ayrılıyoruz. mutlu muyuz, değiliz ama bir puan bir puandır. Birinci yarıdan dolayı mutlu değilim çünkü biz kendi kimliğimizi, kendi futbolumuzu sahaya yansıtamadık. Bu birazcık bende hayal kırıklığı yarattı. Ama ikinci yarı sahada başka bir takım vardı, başka bir takımın ruhu, tutku vardı, gol atmaya çalıştık ve en azından ikinci yarı bu beni birazcık mutlu etti."
Hakem kararlarına da değinen Pereira, "Hakemle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hakemi suçlamak istemiyorum kazanamadığımız için. Ama onlar da biliyorlar onlarla ilgili konuşmadığımı ve bu yüzden belki Alanyaspor'un aleyhine kararları daha rahat verebiliyorlar. Biz kendimizi geliştiriceğiz, kendimize odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Maestro'nun transfer gündemine ilişkin soruyu da yanıtlayan Pereira, "Açıkçası bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Sadece kafasını buraya vermeli. Ben sadece kırmızı kart gördüğü için söylemiyorum bunu. Maestro şu anlık bizimle. Transfer dönemi bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Kaybetmek istediğim bir oyuncu değil ama tabii ki kulübe iyi bir para gelecekse de satılması gerekebilir." diye konuştu.