Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi

Kayseri
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımı'mızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.