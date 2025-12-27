Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
87,541.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
Yaşam

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Hakan Can Şahin  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yerli ve yabancı birçok kayaksever, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan kar yağışı, tipi ve sisin etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolunda, bazı araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Benzer haberler

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor

Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
İncesu OSB elektrik ihtiyacının yüzde 56'sını güneşten karşılıyor

İncesu OSB elektrik ihtiyacının yüzde 56'sını güneşten karşılıyor
Işıklarla süslenen Bodrum, 2026'ya renkli ve enerjik girmeye hazırlanıyor

Işıklarla süslenen Bodrum, 2026'ya renkli ve enerjik girmeye hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet