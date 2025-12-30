Dolar
42.94
Euro
50.61
Altın
4,372.76
ETH/USDT
2,984.90
BTC/USDT
88,046.00
BIST 100
11,123.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Kayseri'deki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce yaptırılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelede etkin görev alıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kayseri'deki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Bursa ve Diyarbakır'ın ardından üçüncüsü Kayseri'de açılan merkez, 40 oda, spor alanları, sanat, müzik, marangoz ve resim atölyeleriyle bağımlılıkla mücadelede önemli bir hizmet veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzmanlar tarafından kontrol altında tutulan bağımlılar, grup ve bireysel terapilere katılıp, aile görüşmeleri yaparak 6 aylık tedavinin ardından yeni bir hayata "merhaba" deme şansı buluyor.

Yeşilay'da görevli Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Arzu Çiftçi, AA muhabirine, mayıs ayında hizmete giren Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Vücudun alkol ya da maddeden arındırıldıktan sonra bağımlılık tedavisinin başladığını belirten Çiftçi, "Ayaktan başarılı olamayan hastalar için de yatarak tedavi elzemdir çünkü bağımlılık çok zor bir hastalıktır, tedavisi oldukça uzun sürelidir." dedi.

Çiftçi, rehabilitasyon merkezlerinde hastanın yaşamını ya da düşünce yapısını yeniden restore ettiklerini vurguladı.

"24 saat hastalarımızın yanındayız"

Merkezin Anadolu'da bulunmasının önemine işaret eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kayseri'nin en büyük artısı burada kadın yatağı açacağız çünkü daha önce 2 merkez açtık fakat kadın yatağımız yoktu. Çok büyük bir ihtiyaç. Dolayısıyla elzem, olmazsa olmaz bir merkez açmış olduk. Yaklaşık 50 kadar personel var. Hastane mantığıyla 7 gün 24 saat çalıştığımız için bunun bir kısmı vardiyalı. Yani 24 saat hastalarımızın yanındayız. Şu anda 10 hastamız var. Toplamda 20 erkek, 20 kadın yatağımız var. 5 hastamızı taburcu ettik. Aslında ilk mezunlarımız, mezun diyoruz. Burasını biraz hayat okulu gibi algılamalarını istiyoruz. Hayatlarından çok memnunlar, çok mutlular. 'Yeniden dünyaya geldik.' diyorlar."

Çiftçi, madde arzusu, dışarı çıkma arzusu olduğu için hastalarda ilk ayın zor geçtiğini, bunun için basamaklı tedavi uyguladıklarını fakat önemli olanın bağımlının kendileriyle tanışması olduğunu dile getirdi.

"Hastayı tekrar hayata hazırlamaya çalışıyoruz"

Rehabilitasyon merkezinde hastanın tedavisi için 6 aylık bir yatış süresi olduğunu anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz de burada elimizden geldiğince yoğun bir tedavi yapıp hastayı tekrar hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Hem hastanın üzerine düşen görevler hem bizim görevlerimiz var. Hasta sabah kalkar, yatağını toplar, etrafını temizler, kahvaltıya iner. Ondan sonra sporunu yapar, duşunu alır ve bizim grup terapilerimize ve günaydın toplantımıza girer. Ondan sonra hayatın, günün akışı devam eder. İş uğraş ve hobi atölyelerimiz var. Hem grup hem de bireysel terapilerimiz var. Aile görüşmelerimiz var. Hastanın hayatta neye ihtiyacı varsa yardımcı oluyoruz, eğer hasta istiyorsa açık öğretimden okula döndürebiliyoruz."

Çiftçi, hastanın kaliteli, doyumlu ve mutlu bir hayat yaşaması için gereken ne varsa yaptıklarını dile getirerek, "Resim ve seramik atölyeleri var. Dış aktivitelerimiz var, sinemaya, pikniğe gidiyorlar. Burada asıl mesele zaman zaman topluluk halinde hareket edip dış dünyayla da bağlantı kurmalarını sağlamak. Çok net kurallarımız var. Kurallarla birlikte burada tedavi uyguluyoruz. Kurallar zaten hastaları aynı zamanda düzeltiyor, iyileştiriyor. En önemli özelliği de burada bu kurallar tedavi ekibi için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı usulden bozdu
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Benzer haberler

Kayseri'deki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor

Kayseri'deki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bağımlılıkla mücadelede önemli rol üstleniyor

Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
İncesu OSB elektrik ihtiyacının yüzde 56'sını güneşten karşılıyor

İncesu OSB elektrik ihtiyacının yüzde 56'sını güneşten karşılıyor
Yabancı turist, garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi

Yabancı turist, garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet