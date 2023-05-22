Giresunspor, Süper Lig'de kalabilmek için son 3 maça kilitlendi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, puanlarını 43'e yükseltmeleri halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi.
Giresun
Ekiz, AA muhabirine, ligde kalan son 3 maçta 9 puan toplamayı hedeflediklerini belirtti.
Sezonu Trabzonspor, Hangi Kredi Ümraniyespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Ekiz, "Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak." dedi.
Ekiz, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile iç sahada karşılaşacaklarını kaydederek, "Seyirci ve saha avantajına sahibiz. Ümraniyespor deplasmanımız var. Buradan da 3 puan hedefliyoruz. Üçte üç yapabilirsek puanımızı 43'e yükselteceğiz ve resmen ligde kaldığımızı ilan etmiş olacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.