Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bakanlık olarak kadın futboluna teşvik veriyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak kadın futboluna teşvik veriyoruz. Tesisler yapılması için valiliklerle koordineli işler yapıyoruz. Sporun iyileştirici gücünün çok önemli olduğunu görüyoruz." dedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadın futboluna çok önem verdiklerini ve tesisler yapılması için de valiliklerle koordineli çalıştıklarını söyledi.
Ankara CerModern'de Kadın Futbolcular Derneği tarafından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni", Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla gerçekleşti.
Ödül gecesinde konuşma yapan Bakan Bak, UEFA ve FIFA'nın kadın futbolunun gelişmesi noktasında yatırımlar yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi bizim için çok büyük bir ayrıntı. Sporun her türlüsüne destek veriyor. Yatırımlar artarak devam ediyor. Bu eserlerin sonucunda da tabana yayılmış bir spor altyapısı geliyor. Değişik branşlarda aktiviteler görüyoruz. Yeni branşlarda uluslararası başarılar kazanıldığını görüyoruz. Kadın futbolunda Hakkari'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Ağrı'da, Van'da pek çok kulübün oluştuğunu gördük. Antrenörlerimizle buluştuk. Sporun iyileştirici bir gücü vardır. Özellikle toplumun çeşitli katmanlarında yaşanan kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmak için sporun önemli bir görevi var. Tribünlerle sahanın coşkusu birleşince bölgedeki heyecanı da yaşamış olursunuz."
Türkiye Futbol Federasyonunun kadın futbolunun gelişmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan Bak, "Bakanlık olarak kadın futboluna teşvik veriyoruz. Tesisler yapılması için valiliklerle koordineli işler yapıyoruz. Sporun iyileştirici gücünün çok önemli olduğunu görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına emekleri için teşekkür ediyorum. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i de anmak istiyorum, o da bölgedeki kadın futboluna çok ciddi önem veriyor. Bu daha başlangıç. Güzel şeyler olacak. Kadın gülerse dünya güler. Gençlerimizi, kızlarımızı kucaklayalım. Spor evrensel bir değer. Türk sporunun gelişmesini istiyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, kadın gülerse dünya güler." ifadelerini kullandı.
Ödül alan isimler
Gecede onur konuğu olan ve Kristal Altın Ödülü'nü alan Hakkarigücü Teknik Direktörü ve futbolcusu Cemile Timur ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın plaketini Bakan Osman Aşkın Bak ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş verdi.
Bakan Bak ve Bakan Göktaş, Yılın Takımı Ödülü'nü alan son şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi'ne de ödüllerini birlikte takdim etti.
Bakan Bak ayrıca Yılın Orta Saha Oyuncusu Ödülü ve Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Galatasaraylı futbolcu Ebru Topçu'ya, Yılın Altyapı Kulübü Ödülü'nü Dudullu Spor Kulübü'ne, Bakan Göktaş ise Yılın Gol Kraliçesi Ödülü'nü Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcusu Armisa Kuc'a, Yılın Fair Play Ödülü'nü Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan'a, Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu Ödülü'nü Nihal Saraç'a verdi.
Gecede ödül alan isimler şöyle:
Yılın Takımı: Galatasaray Petrol Ofisi
Yılın Futbolcusu ve Yılın Orta Saha Oyuncusu: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi)
Yılın Forveti: Neslihan Demirdöğen (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)
Yılın Gol Kraliçesi: Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)
Yılın Defans Oyuncusu: İlayda Civelek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)
Yılın Kalecisi: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)
Yılın Teknik Direktörü: Metin Ülgen (Galatasaray Petrol Ofisi)
Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu: Nihal Saraç (ALG Spor)
Yılın Kadın Hakemi: Melis Özçiğdem
Yılın Fair Play Ödülü: Hasan Büyükdoğan (Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı)
Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü: Suat Özcan (Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı)
Yılın Altyapı Kulübü: Dudullu Spor Kulübü
Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı: Ali Gözcü (ALG Spor Kadın Futbol Kulübü Başkanı).Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.