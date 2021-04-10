Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.