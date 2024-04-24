MKE Ankaragücü'nde aşil tendonu kopan Morutan, sezonu kapattı
MKE Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.
Ankara
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.
Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.
Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.