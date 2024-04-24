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Spor

MKE Ankaragücü'nde aşil tendonu kopan Morutan, sezonu kapattı

MKE Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

Erkan Tiryaki  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
MKE Ankaragücü'nde aşil tendonu kopan Morutan, sezonu kapattı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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