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Alman polisi başken Berlin’deki başbakanlık binasının yanında kurulan Filistin destekçilerine ait çadırlara müdahale ediyor.
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında karar

Zeynep Yeşildal  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında karar

İstanbul

İstiklal Caddesi’nde terör örgütü PKK’nın talimatıyla gerçekleştirilen saldırı davasında sanık Ahlam Albashır 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında karar

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