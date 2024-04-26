Dolar
32.56
Euro
34.93
Altın
2,348.31
ETH/USDT
3,123.30
BTC/USDT
64,101.00
BIST 100
9,879.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Alman polisi başken Berlin’deki başbakanlık binasının yanında kurulan Filistin destekçilerine ait çadırlara müdahale ediyor.
logo
Gündem

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Miraç Kaya, Gökhan Dağlı  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede ekipler çalışma yürütüyor.

Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 3 gün önce başlayan incelemelerini sürdürüyor.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen 3 kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle devam ediyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri verdiği, bu numunelerin laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Olay

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bir okulda öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistin davası mevzubahis olduğunda yerimiz hakikatin yanıdır
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş: Kanıt belgeseli uluslararası hukukun tüm ülkeler için geçerli olduğunu gösterecek

Benzer haberler

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'deki evinin yakınında arama çalışması sürüyor

Kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu Korhan Berzeg'in evinin yakınında çalışmalar sürüyor

Manyas Barajı'nda baharda su seviyesi yükselince ada oluşuyor

Manyas Barajı'nda baharda su seviyesi yükselince ada oluşuyor
Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir merkezli "Mahzen-31" operasyonlarında 8 suç örgütü üyesi yakalandı
Edremit Körfezi'ndeki bayram tatili yoğunluğu turizmciyi ve esnafı memnun etti

Edremit Körfezi'ndeki bayram tatili yoğunluğu turizmciyi ve esnafı memnun etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet