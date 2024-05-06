Dolar
32.27
Euro
34.79
Altın
2,315.34
ETH/USDT
3,136.70
BTC/USDT
63,929.00
BIST 100
10,298.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde müren balığı ile karidesin simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) ilişkisi kaydedildi.

Deniz Açık  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Balıkesir

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki dalış eğitmeni Kubilay Kılıç ile su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, zengin biyoçeşitliliğe sahip Ayvalık ilçesinde bir dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, dalışta deniz anası, ahtapot, anemon, deniz tavşanı, sarı sünger içinde horozbina balığı, gelincik balığı ve karabaş balıklarını görüntülemenin yanı sıra ilgi çekici sahnelere tanık oldu. Karidesin küçük bir dehlizde müren balığının ağzını temizleyişini görüntüleyen Ceylan, ayrıca denizin temizlenmesinde önemli role sahip tüplü kurtları kaydetti.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, dalışın dünyada yükselen bir trend olduğunu, dalışsever sayısının her yıl arttığını söyledi.

Maviye hasret yüreklerin derinliklere indiğini ifade eden Ceylan, "Ayvalık, besleyici elementler açısından en zengin bölgedir. Berrak bir suya sahip Ayvalık, dalış turizminin gözde yerlerinden. Biz de sezon açılışını burada yapmak istedik." diye konuştu.

Ceylan, biyoçeşitlilik fazla olduğundan Ayvalık'ın her yerinde deniz canlılarına rastlandığının altını çizdi.

Herkesin mutlaka Ayvalık'ı görmesi ve suyun altındaki çeşitliliği tanımasını gerektiğini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Tüplü kurtların oluşturduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanı görüntüledim. Bu tür halkalı solucan ailesinden. Bir tüpün içinde bir yaşıyor. Tüpten çıkardığı tentakülleriyle (dokunaç) planktonları toplayıp adeta denizi süzüyorlar. Deniz için faydalı bir türdür. Böyle tarla halinde onların görülebildiği tek yer de Türkiye'de sadece Ayvalık."

Tahsin Ceylan, müren balıklarının karidesle beslendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta sıra dışı bir görüntüye rastladım. Karides mürenin ağzını temizliyor. Karides geliyor, mürenin ağzındaki parazitleri, şunları bunları temizliyor. Müren de ağzını açıp öyle bekliyor. Simbiyotik ilişki... Yani karşılıklı yarar üzerine kurulu bir ilişki. 35 yıllık su altı deneyimimde ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştım. Bu kalitede tek görüntü."

Ceylan, dört dalış okulu bulunan Ayvalık'taki sezonun kasım ayı sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde kar yağışı etkili oldu
Milli Savunma Bakanı Güler, komuta kademesiyle toplantı gerçekleştirdi
Gemilere kılavuzluk yapan kaptan ve personelin güvenliği dünya standartlarında olacak
Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Benzer haberler

Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı

Ayvalık'ta müren balığı ile karidesin simbiyotik ilişkisi kameralara yansıdı

Ekonomist Korhan Berzeg'e ilişkin arama çalışmaları sonlandırıldı

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 6. günü tamamlandı

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı
Sıcak hava Kuşadası'nda dalış turizmini erken hareketlendirdi

Sıcak hava Kuşadası'nda dalış turizmini erken hareketlendirdi
Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmaları sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet