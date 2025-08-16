Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Ankara/Antalya
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Başkent ekibinde Samsunspor deplasmanında sakatlanan Peter Etebo, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Yeni transferlerden Henry Onyekuru'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.
Süper Lig'e 4 sezon sonra dönen Gençlerbirliği, ligin ilk haftasın Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.
Kırmızı-siyahlılar, Eryaman Stadı'ndaki son Süper Lig maçına 11 Mayıs 2021 tarihinde Göztepe karşısında çıktı ve maçtan 5-3 galip ayrıldı.
Antalyaspor'da üç eksik
Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk ve kaleci Ataberk Dadakdeniz bu karşılaşmada görev yapamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla Ankara'ya gidecek.