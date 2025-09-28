Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,000.60
BTC/USDT
109,479.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Ömer Faruk Salman  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Sezonun açılış maçında Galatasaray'a 3-0, ikinci hafta aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, dün evinde 2-0 geriye düştüğü Samsunspor maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip böylece ligde çıktığı son 5 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek
Ankara'da özel hayatı ihlal eden dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Gaziantep FK ile Samsunspor berabere kaldı

Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Gaziantep FK, 4 maçtır yenilmiyor

Gaziantep FK, 4 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı

Trabzonspor ile Gaziantep FK berabere kaldı
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet