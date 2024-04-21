Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı mağlup etti

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
İlk Yarı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle bitti.
6. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top filelere gitti: 1-0
24. dakikada Kasımpaşa'nın korner vuruşunda savunmadan dönen topu önünde bulan Yunus Emre Gedik'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
33. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in köşe vuruşunda iyi yükselen Arda Kızıldağ kafayla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-0
36. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim topu Alvarenga'ye verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
52. dakikada Maxim'in ceza sahası içerisinde sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak dışarı çıktı.
82. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanatta gelişen atağında Ben Ouanes'in ortasında topla buluşan Winck'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
Gaziantep FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Selçuk İnan: "Avantajı iyi kullandık"
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, kendi seyircileri önünde oynamanın avantajını iyi kullandıklarını ve galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve kalan her maçı final olarak gördüklerini belirterek, "Zorluk derecesi çok yüksek maçlara çıkıyoruz. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacak olmak avantajdı. O avantajı iyi kullandık. Bugün oyuncusuyla hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla hep beraber bu maçı kazandık diye düşünüyorum." dedi.
"5 maç var, 15 puanın hepsine talibiz." diyen İnan, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Alabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. 'Bu kadar puan alırsak ligde kalırız ya da düşeriz' gibi bir şey söylemek istemiyorum. 3 hafta önce belli başlı takımlar için belki de 'rahatladı, kurtardı' demiştik ama şu anda puanlar birbirine çok yakın. Artık çok zor bir dönemeçteyiz, son virajdayız. Kazanabildiğimiz bütün maçları kazanmamız gerekiyor. O stratejiyle, o anlayışla çıkıyoruz maçlara. Şimdi önümüzde önemli bir Trabzon maçı var. İnşallah oradan da istediğimiz puanı alırız." ifadelerini kullandı.
Sami Uğurlu: "Yaptığımız basit top kayıpları maçın gidişatını belirledi"
Gaziantep FK'ye yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, orta sahada yaptıkları bireysel hatalardan dolayı yenildiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, Gaziantep FK karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını söyledi.
Ortada sahada çok bireysel hata yaptıklarını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:
"Orta sahada yaptığımız basit top kayıpları aslında maçın gidişatını belirledi. Rakibin özellikle duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk. Çünkü duran topları iyi kullanan oyuncuları ve bunları sonuçlandırmaya çalışan etkili, oyunculara sahipler. Buna aslında önlem almıştık ama önlem aldığımız taraftan iki tane gol yemek, iki tane duran toptan gol yemek bizim adımıza üzücü. Gaziantep'in maça iyi başlayacağını biliyorduk. Çünkü çok ciddi puana ihtiyaçları var. Bizim de aynı şekilde. Bizim de hedeflerimiz doğrultusunda puanlara ihtiyacımız var. Her maçı galibiyet için oynuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.