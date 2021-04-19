Euro
9.74
Dolar
8.09
BIST 100
1,377.23
Altın
1,770.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ı atamasına tepki gösterdi.

Ercan Doğan   | 19.04.2021
Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 'çift mutant' Kovid-19 varyantı 104 kişide görüldü
Bakan Koca en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
Kovid-19'dan 48 bin 947 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 341 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak

UEFA İcra Kurulu Üyesi Möller: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA turnuvalarından atılacak

Galatasaray'dan Trabzonspor maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile yapacağı maçların tarihleri değişti

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini bildirdi

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi'nin spordaki 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini bildirdi
Futbolda para savaşları başlıyor

Futbolda para savaşları başlıyor
Süper Lig ekibi Gaziantep evinde rakiplerine geçit vermiyor

Süper Lig ekibi Gaziantep evinde rakiplerine geçit vermiyor