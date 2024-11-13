Dolar
34.36
Euro
36.51
Altın
2,606.64
ETH/USDT
3,177.80
BTC/USDT
87,807.00
BIST 100
9,212.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Emrah Oktay  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grev yapan işçiler ile Maltepe Belediyesi anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, en somut adımı atan ülke Türkiye'dir
Samsun Çarşamba Havalimanı ile Çukurova Havalimanı arasında direkt seferler başladı
İndirimli seyahatten 745 binden fazla emekli yararlandı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray'dan Ismail Jakobs'un sakatlık durumuyla ilgili açıklama

Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile kaybetmiyor

Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile kaybetmiyor
Türkiye'nin en yeni ve modern futbol akademisi: Mahmut Tekdemir

Türkiye'nin en yeni ve modern futbol akademisi: Mahmut Tekdemir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet