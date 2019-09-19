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Spor, Futbol

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Metin Arslancan   | 19.09.2019
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

İdmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Belçika ekibi Club Brugge'e karşı 90 dakika sahada kalan oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanda koşu yaptı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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