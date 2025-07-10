Dolar
40.07
Euro
46.96
Altın
3,317.50
ETH/USDT
2,817.60
BTC/USDT
113,540.00
BIST 100
10,331.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahalara dönüş sürecinin iyi ilerlediğini söyledi.

Emrah Oktay  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

İstanbul

İnce, sarı-kırmızılı ekibin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirdiği antrenmanda basın mensuplarına Icardi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Takımda sakat futbolcu bulunmadığını aktaran İnce, ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Arjantinli golcüyle ilgili, "Şu anda sakat bir oyuncumuz yok. Kenarda olan, grubun dışında kalan tek oyuncumuz Mauro. Gidişatında herhangi bir anormallik yok. Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla çalışma var. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor. O yüzden biz de şu anda ihtiyacımız olmayan bir risk almıyoruz. İşin doğrusu bu. Beraber oyuncuyla, hocayla oturup konuşacağız. Mauro gayet iyi durumda. O riski almamızı gerektirecek zamana kadar zamanı doğru kullanacağız." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 15 Eylül'de görülecek
Van'da "helikopter kazasında arama kurtarma tatbikatı" yapıldı
"Yüzyılın Beyin Cerrahı" Yaşargil, beyinde bir bölgeye verilen adıyla da anılacak
YÖK'ün Akademik Tez Programı'na 119 üniversiteden başvuruldu
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm alan zarar gördü

Benzer haberler

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'den Icardi açıklaması

Fenerbahçe, futbol takımının kalitesini artırmak için çalışıyor

Fenerbahçe, stat ismi ve forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başladı

Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi

Luka Modric'in kupalarla dolu Real Madrid kariyeri sona erdi
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Yerli ve yabancı futbol takımları, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes'i tercih ediyor

Yerli ve yabancı futbol takımları, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes'i tercih ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet