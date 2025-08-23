Dolar
Yaşam

Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e örgü bebek hediye etmesiyle tanınan 56 yaşındaki çiftçi Neslihan Demir, maç için Kayseri'ye gelen golcü futbolcuyla otelde buluştu.

Tunahan Akgün, Hakan Can Şahin  | 23.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kayseri

Osimhen'in maske detayının da yer aldığı örgü bebeği, İstanbul'da bir araya geldiği oyuncuya veren ve sarı-kırmızılı camiada "Osimhen Teyze" olarak tanınan Demir'i Nijeryalı forvetin memleketine gelişi çok sevindirdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin konakladığı otele giderek 26 yaşındaki santrforla buluşan Demir, yıldız futbolcuya sarılarak tercüman eşliğinde sohbet etti.

Demir'i bir kez daha görmenin çok güzel olduğunu ifade eden Osimhen, çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir'i İstanbul'daki maçlara davet eden Osimhen, "Verdiğin bebeği evimin başköşesinde tutuyorum. Kamp dışına çıkamam. Birlikte çay içelim. İstanbul’a maçlarıma bekliyorum. Sen benim ailesin. Kızım için söz verdiğin bebeği de yanında getirmişin. Çok sevinecek. Kendime dikkat ediyorum. Beni merak etme. Her zaman irtibatta kalalım. İstanbul’a maça bekliyorum." dedi.

Takımda kaldığı için yıldız futbolcuya teşekkür eden Demir de golcü oyuncuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.

Osimhen'i evine davet eden Demir, "Takımda kaldığın için teşekkür ederim. Sen parayı değil, sevgiyi seçtin. Bizler seni çok seviyoruz. Sen benim evladımsın. Ülkende yaptığın hayırları duydukça sana bağlılığım daha çok artıyor. Ben senin annenim. Sen benim beşinci evladımsın. Maçta dikkat et, sakatlanma. Evim, sofram hazır. Gelirsin diye neler pişirdim neler...” diye konuştu.

Osimhen ile hatıra fotoğrafı çektiren Demir, yıldız futbolcuya kariyerinde başarı diledi.

Kayserili Neslihan teyze Osimhen ile bir araya geldi

Galatasaray, Süper Lig'de bugün Kayserispor'a konuk olacak

