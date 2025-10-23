Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandıklarını söyledi.

Can Öcal  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Istanbul

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün üyesi İbrahim Hatipoğlu ve divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, mezun oldukları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesinin öğrencileriyle Gümüşsuyu Kampüsü'nde bir araya eldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde dün Bodo/Glimt karşısında aldıkları galibiyete değinerek, "Galatasaray olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandık. Dün akşam da güzel bir maç izledik. Galatasaray, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi kendine hedef koydu. Bu hedefe de arkadaşlarımla beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, İTÜ Makina Fakültesinden 1974 yılında mezun olduğunu belirterek, "Burada hatıralarım var. Buradaki kardeşlerim bizi davet etti. Onlarla sohbet etmeye geldik. 51 yıl önce bu kapıdan geçmiştik. Çok özel bir yer benim için. 1969-1974 yılları arasında İTÜ'de amatör olarak futbol oynamıştım. Birçok hatıram var. 8 sene de İTÜ SK'de yöneticilik yaptım. Basketbolda Türkiye şampiyonu olmuştuk. Futbol şubesi de bana bağlıydı. Hatıram çok. Benim için gerçekten özel bir gün." ifadelerini kullandı.

