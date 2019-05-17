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Spor, Futbol

Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile 19 Mayıs Pazar günü oynayacağı maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların 15'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Emrah Oktay   | 17.05.2019
Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Istanbul

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük çoğunluğu ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de averajla önünde olduğu Medipol Başakşehir ile pazar günü ligin düğümünü büyük oranda çözecek maçta karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı kazanan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beraberlik halinde ise Galatasaray son haftaya avantajlı girecek.

Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi durumda sarı-kırmızılı kulübün sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İlk heyecanı yaşayacaklar

Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu heyecanını ilk kez yaşayacak futbolcular şunlar:

Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

Sarı-kırmızılı takımda söz konusu 15 futbolcunun 14'ü, mücadele ettikleri ülkenin en üst seviye liginde ilk kez şampiyon olacak. Süper Lig şampiyonluğunu ilk kez yaşayacak futbolculardan Yunan Kostantinos Mitroglou, Portekiz Ligi'nde Benfica ile 2 kez lig kupasını kaldırmıştı.

En tecrübelileri kaptanlar

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera gördü.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer edilen ve takımdaki 8. sezonlarını geçiren Selçuk ve Muslera, dörder kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu futbolcuları Semih Kaya 3, Sinan Gümüş ise 2 Süper Lig şampiyonluğuyla takip etti. Martin Linnes, Younes Belhanda, Mariano Filho, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Gökhan Güney de birer kez Süper Lig'de mutlu sona ulaşan kadroda yer aldı.

Farklı liglerde şampiyonluk yaşayanlar

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların 5'i daha önce farklı liglerle şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando, Porto ile Portekiz, Mariano, Fluminense ile Brezilya, Linnes, Molde ile Norveç, Belhanda, Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna'nın en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Emre Akbaba ve Eren Derdiyok "buruk"

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba ve Eren Derdiyok, şampiyonluk halinde bu sevinci buruk bir şekilde yaşayacak.

Galatasaray'ın ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba, uzun süre formasından uzak kalacak.

Sezona santrfor transferi yapamayarak başlayan sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda 7 gol atan ancak devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almadı.

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