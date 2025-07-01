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Spor

Galatasaray'dan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı kararı

Galatasaray, 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiğini duyurdu.

Emre Doğan  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Galatasaray'dan 8,1 milyar liralık sermaye artırımı kararı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

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Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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