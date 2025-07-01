FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, Inter'i yenerek çeyrek finale yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İstanbul
Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.
Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.