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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, Inter'i yenerek çeyrek finale yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Emre Aşıkçı  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, Inter'i yenerek çeyrek finale yükseldi

İstanbul

Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.

Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

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