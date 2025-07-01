Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Christian Bishop'ı transfer etti

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2,01 metre boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Bishop, geçen sezonu Çekya temsilcisi ERA Nymburk'ta geçirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.