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Spor, Basketbol

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Christian Bishop'ı transfer etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Christian Bishop'ı kadrosuna kattı.

Can Öcal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Christian Bishop'ı transfer etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2,01 metre boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Bishop, geçen sezonu Çekya temsilcisi ERA Nymburk'ta geçirmişti.

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