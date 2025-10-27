Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta 2 maçla sona ererken, haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatan Galatasaray, 28 puanla liderliğini sürdürdü.

Emrah Oktay  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde haftanın kapanış gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Çaykur Rizespor'u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karadeniz derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü.

Göztepe'yi yenen Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor, 23 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Gaziantep FK deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17'şer puanla sıralandı.

Sezonun 10. haftasının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: 2-2

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: 2-0

Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 2-0

Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-4

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Samsunspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY109102552028
2.TRABZONSPOR107211771023
3.FENERBAHÇE106401861222
4.BEŞİKTAŞ105231612417
5.SAMSUNSPOR104511410417
6.GAZİANTEP FK105231518-317
7.GÖZTEPE10442126616
8.TÜMOSAN KONYASPOR104241715214
9.CORENDON ALANYASPOR103431111013
10.KOCAELİSPOR103251014-411
11.RAMS BAŞAKŞEHİR FK10244119210
12.ÇAYKUR RİZESPOR102441114-310
13.KASIMPAŞA10244912-310
14.HESAP.COM ANTALYASPOR103161120-910
15.GENÇLERBİRLİĞİ102261015-58
16.İKAS EYÜPSPOR10226613-78
17.ZECORNER KAYSERİSPOR10064822-146
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK101181022-124

11. hafta

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, iki büyük maça sahne olacak.

Lider Galatasaray, 1 Kasım Cumartesi günü en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek.

2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Program:

31 Ekim Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
