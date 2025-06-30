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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi

Can Öcal  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi

Istanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ameliyat edildiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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