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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ve milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.

Can Öcal  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.

Ayrıca, 30 yaşındaki milli oyuncu Metecan Birsen'in sözleşmesinin 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Metecan Birsen, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 karşılaşmada 5,82 sayı, 2,79 ribaunt ve 0,97 asist ortalaması ile oynadı.

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