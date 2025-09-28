Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Turpin yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Emrah Oktay  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Turpin yönetecek

İstanbul

UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.

Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.

