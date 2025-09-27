Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Oulai'nin ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
20. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan topla hareketlenen Augusto, ceza sahası içinde Pina ile yaptığı verkaçın ardından tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
28. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanından aldığı topla rakibinden sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Larsson, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Tiago Çukur'a gönderdi. Bu oyuncunun, yakın direğe şutunda top filelerle buluştu: 1-1.
35. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Pina'nın etkili ortasına penaltı noktası civarından Onuachu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
48. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde Atakan Çankaya ile Onuachu arasında yaşanan mücadelede hakem Mehmet Türkmen, Atakan'ın rakibinin formasından çektiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen kararını değiştirmedi.
45+8. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
58. dakikada Larsson, sağdan hareketlenen Gray'i gördü. Ceza sahası sağından Gray'in penaltı noktasına pasında tekrar topla buluşan Larsson'un müsait durumda bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Oulai'nin bekletmeden savunma arasına pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu'nun şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
83. dakikada soldan Arif Boşluk'un ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Trabzonspor 4. golü buldu. Soldan Muçi'nin ortasında Savic, kafa pasıyla Jabol'ü gördü. Jabol'ün de kafa pasında Sikan meşin yuvarlağı altıpasta kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-4.
90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top ağlara gitti: 2-4.
90+2. dakikada Mısırlı.com Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Arif Boşluk'un hatalı geri pasında ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutunda top filelerle buluştu: 3-4.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Wagner Pina: "Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum"
Trabzonspor oyuncularından Wagner Pina, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pina, "Sizin bahsettiğiniz gibi 3 maçtır kazanamıyorduk ama kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bu maçların tamamından 3 puanla ayrılabilirdik. Hepsi 3 puana yakın olduğumuz maçlardı. Bugün takım olarak gayet iyi bir iş çıkardık. Hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda düşüş yaşamadıklarını vurgulayan Pina, "Düşüş olarak değerlendiremiyorum. Rakiple oynuyorsunuz, rakibiniz geride olduğu için bir şeyler yapma çabasında oluyor. Devre arasında takımlar konuşma fırsatı buluyor. Onlar da bazı şeyleri düzeltme fırsatı buluyorlar. Onların da maçı kazanabilmek umuduyla geldikleri durumlar oldu. Düşüş gibi değil ama rakibin biraz daha toparlanması diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Takım arkadaşı Onuachu'nun harika bir gol attığını aktaran Pina, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tüm maçlarımızı kazanmak için çalışıyoruz. Kazanamadığımız maçlarda iyi futbol ortaya koyduk. Buna devam eder hatta üzerine çıkabilirsek bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Goldeki en büyük katkı Onuachu'nun. Top arkasına düştü ama çok iyi bir hareketle golü attı, harika bir gol oldu."