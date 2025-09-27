Dolar
Spor, Futbol

Gaziantep FK ile Samsunspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Gaziantep FK ile Samsunspor berabere kaldı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

19.⁠ ⁠dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı kornerde top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

21.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, kaleci Okan Kocuk'un da müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

39.⁠ ⁠dakikada Camara'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

42.⁠ ⁠dakikada Holse'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşan Coulibaly'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından auta gitti.

45.⁠ ⁠dakikada ceza sahası içerisinde Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

72.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan korneri kullanan Lungoyi, topu yanında bulunan Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

83.⁠ ⁠dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top, kalenin üstünden auta gitti.

86.⁠ ⁠dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında buluşan Kozlowski'nin vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

89.⁠ ⁠dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

