Eyüpspor ile Göztepe berabere kaldı

İstanbul
31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.
33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.
39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
48. dakikada Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten auta gitti.
90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
Atila Gerin: "Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü beceremedik"
ikas Eyüpspor yardımcı antrenör Atila Gerin, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe beklediğimiz oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Üç senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü beceremedik. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Stanimir Stoilov: "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz"
Göztepe teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini söyledi.
Göztepe teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız." diye konuştu.