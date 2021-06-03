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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini belirtti.

Berad Büyük   | 03.06.2021
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz

İstanbul

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen Galatasaray Emeklilik Planı tanıtım programına çevrim içi bağlanan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bu lansman çok önemli. Yeni imkanlar açılması ve ekonomiye katkı yapacak aksiyonlarda bulunması açısından çok büyük bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu tip katılımlar artsın. İnşallah tutar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) önemli bir toplantıda olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu:

"TFF’deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz."

TFF'den dün yapılan açıklamada, Süper Lig kulüplerinin 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceği, sahaya ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu sürebileceği kaydedilmişti.

Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarılmıştı.

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