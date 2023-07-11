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Spor, Futbol

Galatasaray ile SOCAR arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı

Emre Doğan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Galatasaray ile SOCAR arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı

Istanbul

Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.

Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi.


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