Galatasaray ile SOCAR arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı

Istanbul
Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.
Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi.
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