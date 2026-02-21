Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenildi

Konya
8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.