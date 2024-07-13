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Spor, Futbol

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Emre Doğan  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray'ın futbol direktör yardımcısı ve eski milli futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman, geçen sezon Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda birer maçta forma giydi.

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