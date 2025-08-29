Dolar
Spor

Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Emrah Oktay  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Kulübün açıklamasına göre Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla ilk idmanını yaptı.

Antrenmanda teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, RAMS Park'ta yarın saat 21.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
