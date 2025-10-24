Dolar
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Süha Gür  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor berabere kaldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

12. dakikada Mane'nin savunma arkası pasına hareketlenen Cardoso'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, savunmada Roco araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

14. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Larsson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mısırlı.com Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

65. dakikada Zecorner Kayserispor'un golü VAR kararıyla iptal edildi. 62. dakikada savunmadan topla çıkmak isteyen ev sahibinde yapılan hata sonucunda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Pozisyonu VAR'ın çağrısıyla izleyen hakem Yasin Kol, 65. dakikada golü iptal etti.

68. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Sağdan gelişen atakta Opoku'nun arka direğe ortasında Cardoso'nun ceza sahası içi sol çaprazda kafayla Onugkha'nın önüne indirdiği topun gelişine Nijerya asıllı Rus oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada misafir takım öne geçti. Soldan Mendes'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hücum yönünün solundan Çağtay Kurukalıp'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal'in hatalı çıkışında topa altıpasta iyi yükselen Atakan Çankaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

90. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza sahasında içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutunda, savunmada Roco kaleciden geçen topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

