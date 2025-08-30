Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray taraftarları, Filistin'i unutmadı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında taraftarlar, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı’nın açılmasını talep etti.

Emrah Oktay  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Galatasaray taraftarları, Filistin'i unutmadı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına Galatasaray ile Çaykur Rizespor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. 

Galatasaray taraftarlar, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkacak "Küresel Kararlılık Filosu"na (Global Sumud Flotilla) destek verdi.

Taraftarlar, ultrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce "Refah Sınırı Kapısı'nı açın" ve "Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, diğer kale arkasında ise "Gazze biz geliyoruz." yazılı pankarta yer verdi.

