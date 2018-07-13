Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, transferlere ilişkin, "Şu anda herhangi bir isim veremem. Tamamen sonlanınca, transferler bitince ancak duyurabiliriz ama bu konu üzerinde çok çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

LOZAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'a Pontaise Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cocu, maça gelen Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etti.

Cocu, "Çok sayıda taraftarımız bugün yanımızdaydı. Onların burada olması bizim için futbolcular için son derece güzel bir ortam oluşturdu. Futbolun böyle ortamlarda oynanması her zaman bizim için güzeldir." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaratıcı bir oyun sergiledik, oyunu domine eden taraf bizdik. Pas oyunumuzu istediğimiz gibi yapabildiğimiz dakikalar vardı. İlk yarı kendi oyunumuzu oynama yönünde olumlu görüntüler sergiledik. Pozisyonlar ürettiğimiz bir ilk yarıyı geride bıraktık. Gol atmakta hala bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu her antrenmanda çalıştığımız bir konu. İnanıyorum ve kesinlikle eminim ki bu konuyu geliştireceğiz."

Cocu, maçın ikinci yarısında çok geniş alanlar bıraktıklarını, açıldıklarını ve sahanın boyunu uzattıklarını belirtti. "Sahanın boyunu uzattığımızda da böyle güzel golleri kalemizde görmüş olduk." diyen Cocu, maçtan bu nedenle mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Cocu, 2-0'dan sonra pes etmediklerini, başlarını öne eğmediklerini ve gol atmayı başardıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Skor bizim için önemli. Profesyonelleriz her zaman kazanmak isteriz. Ama şunu da bilmek gerekiyor çok uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Bazı oyuncularımızın fizik düzeylerini daha yukarılara taşımaları gerekiyor. Bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Bir tatil dönemini geride bıraktık. Kazanmak, o tempomuzu yukarıya taşımak için bir zamana ihtiyacımız oluyor muhakkak. Dediğim gibi bazı oyuncuların kendilerini bu anlamda geliştirmesi gerekiyor."

Mehmet Topal'a övgü

Mehmet Topal'ı öven Cocu, ikinci yarıda oyuna giren futbolcunun kaptanlık pazubendi kolunda olmamasına rağmen ikinci yarının tamamında arkadaşlarına bir kaptan gibi davrandığını vurguladı.

Cocu, "Takım içinde bir kaptan vasfı olduğunu herkese gösterdi. Takıma nasıl ait ve dahil olduğunu gösterdi. Bu bana göre çok önemli bir örnekti. Mehmet Topal’ın bu göstermiş olduğu davranış onun nasıl bir oyuncu olduğunu sergiledi diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları

Transferlere ilişkin gazetelerde çok fazla iddia olmasından yakınan Cocu, şunları kaydetti:

"Takımın genel resmini ne noktaya getirebiliriz, ne noktadayız bunun üzerine çalışıyoruz. Hangi pozisyonlarda oyuncuya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama şu anda herhangi bir isim veremem. Tamamen sonlanınca, transferler bitince ancak onu duyurabiliriz ama bu konu üzerinde çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Kolay değil işimiz. Bazı sınırlamalar var önümüzde ama doğru kararı verebilmemiz için zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Öncelikle o zamanda kalan süre zarfında eğer bir oyuncumuz gelirse buraya onu hazırlayabilmek için ilk maça elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Ama bunu önümüzdeki iki hafta gösterir. İki hafta içinde olacak gelişmelere göre bunu değerlendirebiliriz. Göreceğiz o maça hazır olur mu olmaz mı, bu duruma bakacağız."

Valbuena: Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, "Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız. Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli bir hedef." dedi.

İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'a Pontaise Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valbuena, "Şu an hazırlık dönemi içindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazır olabilmek için gerçekten çok çalışıyoruz." dedi.

Valbuena, fiziksel durumlarını yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tabii ki zamana ihtiyacımız var ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz. Yeni bir hocamız var ve kendi fikirlerini bize aktarmaya gayret gösteriyor. Şu anda onun bizden isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Doğru noktaya gelebilmek için çok daha zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile geçen sezona ilişkin neler konuştuklarının sorulması üzerine Valbuena, şu karşılığı verdi:

"Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuşmalar yaptı. Teknik direktörümüz geçen sezon neler eksikti bunu gayet iyi şekilde görecektir. Kendi fikirleri var, kendi çalışma tarzı var. Bundan sonraki dönemde bizimle bire bir görüşmeler de yapacak. Benimle de mutlaka görüşecektir. 15 günde gördüğüm, kendisini oyuncularına tamamen adayan bir teknik direktörümüz var şu anda. Bana göre futbolcu grubu için bu son derece önemli bir durumdur. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz."

Fransız futbolcu Valbuena, geçen sezona başlarken hedeflerinin kesinlikle ligi ikinci bitirmek olmadığını belirterek, "Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak istiyorsanız da şampiyonluğun gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Bana göre biz şampiyon olmak için gerekenleri yapmadık. Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık. Çok fazla eksik şey vardı. Yapmamız gereken ama yapmadığımız çok şey vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz şimdi." ifadelerini kullandı.

Valbuena, geçen sezon yapamadıkları pek çok şeyi Cocu ile bu sezon öncesi yapmaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Eksiklerimizi kapatıyoruz. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum bu sezon. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Takım halinde de umarım mutlu bir sezon geçiririz. Gerek ligde gerekse Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız. Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli bir hedef. Fenerbahçe'deki herkes için çok önemli bir hedef Şampiyonlar Ligi. Umarım sezona orada olarak başlarız."

Muhabir: Bayram Altuğ