Fenerbahçe'den Lozan'da tatsız prova

LOZAN

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde çıktığı ikinci hazırlık maçında İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup oldu.

Lozan'daki Pontaise Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, fırsatları değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 75. dakikada Lozan takımından Benjamin Kololli takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golün ardından 77. dakikada tekrar sahneye çıkan Kololli, takımı adına ikinci golü kaydetti.

Fenerbahçe'de ise 82. dakikada Yiğithan Güveli takımının tek gölünü attı. Maç 2-1 Lozan'ın galibiyetiyle sona erdi.

Hollandalı teknik direktör Cocu, takımını kalede Carlos Kameni, savunmada Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Serhat Kot dörtlüsüyle sahaya çıkardı; orta sahada Josef de Souza, Mehmet Ekici, Eljif Elmas'a şans verdi. İleri uçta ise Aatıf Chahechouhe, Samed Karakoç ve Alper Potuk ilk 11'de forma giydi.

Fenerbahçe maçın ikinci yarısına ise farklı 11 ile başladı. Sarı-lacivertliler, Erten Ersu, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Salih Uçan, Giuliano Victor de Paula, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Ahmethan Köse 11'iyle sahada yer aldı.

Barış Alıcı ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

İkinci yarıda stoperde Mehmet Topal'a görev veren Hollandalı teknik adam, Mehmet Topal-Yiğithan Güveli ikilisini yan yana oynattı.

Volkan kadroya alınmadı

Kulübüyle geçen hafta sözleşme yenileyen Volkan Demirel, teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadroya alınmadı.

Öte yandan, tecrübeli kaleci takımla birlikte sahaya çıktığında maçı izlemeye gelen sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

Yeni formalar görücüye çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon formalarından birini ilk kez Lozan maçında giydi.

Yeni sezonda deplasmanda giyilecek olan gradyanlı dama desenli formalar, Lozan ile oynanan hazırlık maçında taraftarın beğenisine sunuldu.

Bern Büyükelçisi Saygılı'dan Fenerbahçe'ye destek

Lozan ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da izledi.

Fenerbahçe kongre üyesi de olan Büyükelçi İlhan Saygılı mücadeleyi Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile takip etti.

Yaklaşık 1000 taraftar izledi

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını İsviçre’de yalnız bırakmadı.

Lozan ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık bin kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek olurken, az sayıdaki Lozan tarafları da takımlarına destek verdi.

Muhabir: Bayram Altuğ