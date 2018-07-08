Soldado ameliyat edildi

İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında sol el tarak kemiği kırılan Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, operasyon geçirdi.

anasayfa > spor, futbol 08.07.2018

Soldado ameliyat edildi

İSTANBUL 

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sol el 4. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun, 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Prof. Dr. Çağatay Öztürk ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda kırığın sabitlenmesi yapılmıştır." denildi.

Soldado'nun tedavisine, kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibi tarafından planlanan şekilde başlandığı aktarıldı.

Muhabir: Süha Gür

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