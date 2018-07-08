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Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, transfer çalışmalarına ilişkin, "Oyuncu izliyoruz, sürekli görüşmeler oluyor, netleşmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. İtina ve sabırla adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kampın ilk aşamasını kulüp tesislerinde tamamlayacaklarını daha sonra Bolu kampına gideceklerini ifade eden Tuna, "Tesis olanaklarımız zaten üst seviyede. Bu konuda iyi bir aşama yapıyoruz. Adaptasyon sürecinde de gerekli karşılığı aldık, bu bizim için gayet iyi oldu. Bolu kampı ve hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte de genel felsefemizi, oyun anlayışımızı ve geçen yıldan daha üst seviyeye nasıl çıkabiliriz, bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Umarım her şey iyi neticelenecek." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tuna, "Oyuncu izliyoruz, sürekli görüşmeler oluyor, netleşmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. İtina ve sabırla adımlarımızı atıyoruz. Çünkü zaten elimizde genel bir iskelet var ve mevkilerinde ihtiyacımız olan eksik olan oyuncular var." ifadelerini kullandı.

"Bizim en önemli parçamız taraftardır"

Antrenmanda kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Tuna, şunları kaydetti:

"Bizim en önemli parçamız taraftarımızdır, onlarla bütünleştiğimizde enerjimiz ve gücümüz yükseliyor ve daha değerli hale gelip o öz değerimizi daha da artırıyor. Hem de öz güvenimizi artıran bir taraftar grubu var. Geçen yılki taraftar sayımızı daha da artırarak mücadelemizin göze hoş geldiği bir Sivasspor izlettirmek istiyoruz. Umarız ki böyle olacaktır, çünkü buna inanıyoruz. Bu inançtayız, bu düşüncedeyiz. Oyuncularımız bu heyecanda ve yeni başlamış gibi antrenmanlar çok heyecanlı, coşkulu ve güzel geçiyor. Bunları oyuncularımızın verilerinde de görebiliyoruz."

Antrenman

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Takım halinde koordinasyon çalışması yapılan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Sivasspor'un antrenmanını çok sayıda taraftar izledi. Meşale yakan taraftarlar takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Serhat Zafer