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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan   | 28.06.2022
Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Dayanıklılık koşusu ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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