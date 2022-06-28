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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar, Giresunspor'a kiralandı

Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a bedelsiz kiraladı.

Selçuk Kılıç   | 28.06.2022
Trabzonspor'da Murat Cem Akpınar, Giresunspor'a kiralandı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

23 yaşındaki orta alan oyucusu geçen sezon 2'si lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 4 maçta 204 dakika forma giymişti.







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