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Fenerbahçe Futbolcusu Kahveci, Süper Lig’in 32. haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi.

Emre Doğan   | 10.04.2022
Derbide gülen taraf Fenerbahçe

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı 

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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