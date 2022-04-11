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Genç milli yüzücüler Slovenya'da 2'si altın 5 madalya daha kazandı

Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya elde etti.

Fatih Çakmak   | 11.04.2022
Genç milli yüzücüler Slovenya'da 2'si altın 5 madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yüzücü Batuhan Filiz 400 metre serbest stilde 3.54.61'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Ay-yıldızlı yüzücü Merve Tuncel de 400 metre serbest stilde 4.11.46'lık derecesiyle şampiyon olarak altın madalyayla podyumun zirvesine çıktı.

Milli sporcu Kaan Kara ise 50 metre kurbağalamada 0.28.52'lik derecesiyle 3'üncü olarak bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Sanberk Yiğit Oktar ise 200 metre karışıkta 2.03.16'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Ela Naz Özdemir, Nisa Gül Serdar, Merve Tuncel ve Meriç Demirtepe'den oluşan 4x100 metre serbest bayrak takımı da 3.51,93'lük derecesiyle 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

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