Dolar
14.60
Euro
15.79
Altın
1,977.24
ETH/USDT
3,016.90
BTC/USDT
39,828.00
BIST 100
2,446.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk 'barış' için sahaya çıkacak

Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında dostluk maçı oynanacak.

Halil İbrahim Avşar   | 13.04.2022
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk 'barış' için sahaya çıkacak

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Barış için futbol" temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, yarın saat 16.00'da www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kombine kartın geçerli olmayacağı özel maçta Passolig zorunluluğu aranmayacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 lira

Kale arkası: 50 lira

Üst tribünler: 100 lira

Alt tribünler: 200 lira



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

AB ülkeleri, Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek

AB ülkeleri, Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk 'barış' için sahaya çıkacak

'Dört Büyükler' son 9 ayda 1,1 milyar lira zarar açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun açmazı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun açmazı
Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybetti