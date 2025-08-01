Fenerbahçe, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı

Istanbul
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün açıklamasına göre geçen sezon devre arasından sonra Fenerbahçe'de kiralık forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.
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Tecrübeli savunmacı, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe, Milan Skriniar'a 2025-26'dan itibaren 4 sezon boyunca net 8 milyon avro ödeme yapacak.
Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Skriniar ve Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin ve Abdou Aziz Fall'u kadrosuna kattı.
Semedo'nun "Mourinho" heyecanı
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Semedo, "Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.
Vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. O çok iyi bir teknik direktör. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Nelson Semedo, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın bir parçası olduğumu ve bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu, istekli olacağım ve çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada Nelson Semedo'nun sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.
Milan Skriniar, Fenerbahçe'de kendisini evinde gibi hissediyor
Skriniar, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takıma yeniden katıldığı için mutluluğunu paylaşan 30 yaşındaki savunmacı, "Ailemle yeniden birlikte olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan hep sevgi gördüm. Yeniden burada olduğum için mutluyum ve birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.
Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şeyin kendisi için net olduğunu vurgulayan Skriniar, "Başkanımıza, hocamıza, direktörümüze ve kulüpte bu sürece dahil olan herkese teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi ve benim için başka seçenek yoktu. Umarım hep birlikte başarılı olacağız. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Yeni transferler ilk idmana çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ile Nelson Semedo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana birlikte çıktı.
Sahada koşu yapan oyuncular daha sonra özel program dahilinde çalıştı.
Öte yandan, Milan Skriniar'ın sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.