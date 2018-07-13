Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

EDİRNE
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı.
- Ritüellerle 657 yıldır devam eden efsane: Kırkpınar
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- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.
Güreşlerde ilk gün bin 451 pehlivan mücadele etti.
Başpehlivanlık güreşlerinin ilk müsabakaları yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.
Muhabir: Cihan Demirci