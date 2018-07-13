Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde bin 451 pehlivan mücadele etti.

anasayfa > spor 13.07.2018

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

EDİRNE

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.

Güreşlerde ilk gün bin 451 pehlivan mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk müsabakaları yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.

Muhabir: Cihan Demirci

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