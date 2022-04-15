Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında alınması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalındığı belirtildi.
Açıklamada, Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/3VAGD5alJ1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 15, 2022